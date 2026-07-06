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ХАМАС намерен распустить администрацию, правившую сектором Газа почти 20 лет

First News Media15:42 - Сегодня
ХАМАС намерен распустить администрацию, правившую сектором Газа почти 20 лет

ХАМАС готовится распустить свою администрацию, которая управляла сектором Газа почти два десятилетия, сообщили представители палестинского исламистского движения AFP в понедельник.

Это решение может проложить путь к управлению территорией уже сформированным технократическим комитетом, миссия которого — гарантировать палестинское представительство в институтах власти Газы. Этот шаг ХАМАС в случае реализации станет важным политическим поворотным моментом для исламистского движения, которое захватило власть в секторе Газа в 2007 году после столкновений с ФАТХ, партией президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса, базирующейся в Рамалле на оккупированном Западном берегу.

"Движение решило распустить Руководящий комитет Газы и назначить человека с национальным консенсусом для надзора за работой комитета до тех пор, пока Национальный комитет по управлению Газой официально не приступит к своим обязанностям", — заявил представитель ХАМАС агентству на условиях анонимности. Пресс-служба правительства ХАМАС в Газе объявила о "важной пресс-конференции" позже в понедельник. "Движение приветствовало решение ХАМАС, назвав его серьезным шагом для Национального комитета взять на себя свою роль в управлении", — сказал другой представитель группировки.

Через несколько месяцев после начала войны между Израилем и ХАМАС, вызванной нападением на Израиль 7 октября 2023 года, исламистское движение объявило о готовности отойти от власти в секторе Газа в пользу другого палестинского руководства. С тех пор было предложено множество сценариев, но на местах ситуация застопорилась. Одной из главных точек преткновения остается разоружение ХАМАС, который утверждает, что признает это лишь частью палестинской политической инициативы, которую отвергает Израиль.

Роспуск комитета ХАМАС, управляющего сектором Газа, открывает путь для Национального комитета по управлению Газой (NCAG), возглавляемого Али Шаатом, который, как ожидается, возьмет на себя повседневное управление территорией. NCAG был образован по решению Совета мира, созданного президентом США Дональдом Трампом. Однако он несколько месяцев находился вне Газы.

Источник: RG.ru

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