Бывшему вице-президенту Федерации кикбоксинга и самбо и трехкратному чемпиону мира вынесен приговор

Состоялось заключительное судебное заседание по уголовному делу бывшего вице-президента Федерации кикбоксинга и самбо Азербайджана по боевому самбо, находящегося в настоящее время под арестом Сабухи Раджаба, и трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, заслуженного мастера спорта Эльмана Мирзоева.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой был оглашен приговор.

Согласно приговору, с учетом предыдущего наказания Сабухи Раджабу окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.