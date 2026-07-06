Экс-главу МО Грузии приговорили к 2,5 годам тюрьмы

Тбилисский городской суд приговорил бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалаю к двум годам и шести месяцам тюрьмы за публичные призывы к свержению действующей грузинской власти.

Об этом сообщает грузинское информагентство «Интерпрессньюс».

Решение огласил судья горсуда Ромео Ткешелашвили. Ахалая обвинялся в том, что во время заседания суда 16 февраля 2026 года он заявил, что основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили должен быть свергнут.

Сам Ахалая во время оглашения приговора на суде не присутствовал.

Ахалая, который занимал пост министра обороны Грузии с 2009 по 2012 год во время правления экс-президента Михаила Саакашвили, был задержан в декабре 2025 года. Ему предъявлено обвинение в организации штурма президентского дворца в Тбилиси 4 октября 2025 года. По данным следствия, он по телефону координировал действия организаторов массового митинга 4 октября. Решение по этому делу еще не вынесено.