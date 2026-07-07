Мать пострадавшего при нападении в лифте мальчика рассказала о его состоянии – ВИДЕО

6 июля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой запечатлено применение физического насилия в отношении несовершеннолетнего мальчика в лифте.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность нападавшего была установлена - им оказался 29-летний А.Агаларов, который был задержан; с учетом состояния его здоровья принимаются соответствующие меры по его помещению в специализированное медицинское учреждение.

Мать несовершеннолетнего мальчика – клинический психолог Фидан Абдулла – высказалась о произошедшем в социальной сети Instagram, где отметила следующее: «Ребенок, которого вы видите на этих кадрах, - мой сын. Многие из вас знают, что у него аутизм. После произошедшего вчера он всю ночь не мог уснуть. Он долго не разговаривал, у него буквально пропала речь, и дрожал от страха. Для матери увидеть своего ребенка в таком состоянии и снова пересматривать эти кадры - невероятно тяжелое испытание, которое невозможно передать словами».

Ф.Абдулла также подчеркивает, что опубликовала в соцсети кадры произошедшего с ее сыном лишь с одной целью: «Хочу, чтобы как можно больше людей узнали о случившемся и смогли уберечь своих детей от подобных опасных ситуаций. Никто не знает, где и с чем ему придется столкнуться завтра».

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