Рейсы AZAL по маршруту Баку - Нахчыван возобновлены.

Как сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), в настоящее время полеты выполняются в соответствии с графиком.

Отмечается, что после стабилизации погодных условий в регионе выполнение рейсов продолжилось в штатном режиме.

Напомним, что ряд запланированных на 6 июля рейсов «Азербайджанских Авиалиний» по маршруту Баку - Нахчыван был отложен из-за грозы. Согласно информации, из-за географического положения и горного рельефа Нахчыванской Автономной Республики наблюдаемые в регионе метеорологические условия могут оказывать прямое влияние на выполнение полетов. В частности, сильный ветер, внезапное изменение его направления и грозовая активность создают дополнительные риски на этапах взлета и посадки.