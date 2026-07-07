Цена азербайджанской нефти приближается к $74

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,78 или 1,07% — до $73,71.

Об этом сообщил Report.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,88.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,67 или 0,95% — до $71,15 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная — в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.