Грозы, ливни и шквалистый ветер: что известно о фактической погоде

Обнародованы фактические данные о погоде на 7 июля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, по состоянию на 9:00 7 июля на большей части территории страны временами идут дожди, гремят грозы. В отдельных районах осадки носят ливневый характер, а местами в Балакен-Шекинской зоне дожди были сильными.

Количество выпавших осадков составило: в Балакяне - 111 мм (144% от месячной нормы), Гахе (Сарыбаш) - 29 мм, Шеки (Кишчай) - 16 мм, Загатале и Халтане - 9 мм, Гёйгёле - 6 мм, Агстафе - 5 мм, Гедабее - 4 мм, Огузе, Кяльбаджаре и Дашкясане - 2 мм, в Нахчыване, Шахбузе, Садараке, Нафталане, Горанбое, Гяндже, Шамкире, Товузе, Габале, Хызы, Губе, Гусаре, Шахдаге, Барде, Евлахе, Лерике, Астаре, Агдаме, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 16 м/с.