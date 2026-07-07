В сети появились первые отзывы на «Одиссею» Кристофера Нолана - ФОТО - ВИДЕО

В сети появились первые отзывы критиков на новый фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», мировая премьера которого состоялась в Лондоне.

Cудя по первым впечатлениям, картина уже претендует на статус одного из главных кинособытий года.

Как сообщает Entertainment Weekly, первые реакции зарубежных критиков оказались практически единодушными - кинобозреватели называют фильм «захватывающим», «грандиозным», «ошеломляющим» и «обязательным к просмотру», а некоторые уже считают его одной из лучших работ Кристофера Нолана. Особого внимания удостоились масштаб постановки и съемки, полностью выполненные с использованием новых пленочных IMAX-камер. По словам критиков, зрителей ждут впечатляющие батальные сцены, мощное музыкальное сопровождение и неожиданно мрачный эпизод с элементами хоррора - жанра, к которому К.Нолан прежде практически не обращался.

Высоких оценок также удостоился актерский состав. Исполнитель главной роли Мэтт Дэймон, по мнению критиков, сыграл одну из лучших ролей в своей карьере. Положительные отзывы получили также Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендея, Лупита Нионго и другие актеры.

Главный редактор Collider Стивен Вайнтрауб назвал картину «идеальной» и подчеркнул, что ее стоит смотреть в кинотеатрах IMAX с 70-миллиметровой пленкой, поскольку именно в таком формате фильм раскрывается в полной мере. По его словам, «Одиссея» производит по-настоящему ошеломляющее впечатление. В свою очередь, критик Digital Spy Иэн Сэндвелл охарактеризовал ленту как «грандиозное кинополотно» с впечатляющими батальными сценами и одним из лучших финалов в фильмографии К.Нолана.

В основу фильма легла одноименная поэма древнегреческого поэта Гомера, рассказывающая о долгом и полном опасностей возвращении царя Итаки Одиссея домой после Троянской войны. Главные роли в картине исполнили Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Роберт Паттинсон, Зендея, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Джон Бернтал, Бенни Сэфди, Эллиот Пейдж и Миа Гот.

В мировой прокат «Одиссеи» стартует 17 июля и уже сейчас многие зарубежные кинообозреватели называют фильм одним из главных претендентов на звание лучшей картины 2026 года – в прокат в Азербайджане «Одиссея» поступит 23 июля.

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