В Азербайджане отменяется госпошлина в размере 20 манатов

Государственная пошлина в размере 20 манатов за использование карт (схем) газовых установок будет отменена.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend с мероприятия, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в закон «О государственной пошлине», который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Так, в отличие от утратившего силу закона от 30 июня 1998 года, в новом законе «О газоснабжении» не предусматривается положение о выдаче заказчикам карт газовых установок при условии уплаты государственной пошлины, в связи с чем в закон «О государственной пошлине» вносится соответствующее изменение.