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Экономика

Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере

First News Media14:50 - Сегодня
Армения заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном в газовой сфере

Армения с большим вниманием относится к возможностям развития энергетического сотрудничества с Туркменистаном и заинтересована в расширении взаимодействия в газовой сфере.

Об этом в интервью интернет-изданию Turkmenportal заявил посол Армении в Туркменистане Арсен Авагян.

«Армения последовательно проводит политику повышения энергетической безопасности и диверсификации источников энергоснабжения и с большим вниманием относится к возможностям развития сотрудничества с Туркменистаном в энергетической сфере, учитывая возможности Туркменистана, который, обладая одними из крупнейших в мире запасов природного газа, является важным участником международного энергетического рынка и значимым партнёром в вопросах обеспечения энергетической безопасности и диверсификации поставок не только для Армении», – сказал он.

По словам дипломата, энергетика традиционно занимает важное место в повестке сотрудничества между двумя странами. Вопросы взаимодействия в данной сфере регулярно рассматриваются в рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также в ходе контактов между профильными ведомствами Армении и Туркменистана.

Посол напомнил, что взаимодействие в энергетической сфере имеет прочную историческую основу: в 1990-е годы Туркменистан являлся одним из основных поставщиков природного газа в Армению, и накопленный опыт сотрудничества создаёт хорошую базу для дальнейшего развития партнёрства. По его словам, туркменские энергоресурсы представляют взаимный интерес и обладают значительным потенциалом для развития долгосрочного сотрудничества. В последние годы состоялся ряд консультаций и экспертных обсуждений, посвящённых различным направлениям энергетического взаимодействия, в частности, Армения проявляет заинтересованность в развитии сотрудничества в газовой сфере.

При этом Авагян подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Арменией и Туркменистаном не ограничивается исключительно вопросами поставок газа. «Мы видим перспективы и в других направлениях, включая обмен опытом, развитие современных энергетических технологий и реализацию взаимовыгодных проектов», – отметил посол.

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