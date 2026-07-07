Куртулмуш: Турция, Азербайджан и Армения могут создать единый центр силы в регионе

Спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш в интервью TRT заявил, что в ближайший период влияние и роль Турции в регионе будут только усиливаться.

По его словам, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе уже приблизился к важному этапу.

«Надеюсь, что с участием Турции здесь будет сформирован единый центр, объединяющий Турцию, Азербайджан и Армению, который станет новой силой в регионе», — отметил Куртулмуш.

Он также подчеркнул, что конструктивное видение и политика Турции вносят значительный вклад в развитие диалога и создание условий для мира и сотрудничества на Южном Кавказе.

Источник: TRT Haber