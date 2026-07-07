В Азербайджане выявлены физические лица и компании, работающие в сфере медицины  без лицензии

В январе-июне текущего года в сфере косметологии (включая эстетические процедуры) было выявлено 38 фактов незаконной деятельности.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Report сообщили в Центре аналитической экспертизы (ЦАЭ).

Было отмечено, что по всем выявленным случаям в соответствии с требованиями законодательства были составлены протоколы и направлены на исполнение в соответствующие органы.

Также в результате проверок, проведенных за указанный период, было выявлено 44 предприятия и физических лица, осуществлявших медицинскую деятельность без лицензии.