Депутат о выходе Рафаэля Физиева на бой под «мярсия»: Подрыв принципов светского государства может стать необратимым - ВИДЕО

«В Конституции отражены принципы азербайджанского государства, и одним из них является принцип того, что Азербайджан - светское унитарное государство».

Как передает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, проходящем в рамках внеочередной сессии.

«В последнее время на юге и западе, в различных странах, где проживают азербайджанцы, на Азербайджан оказывается влияние в весьма негативных направлениях. Даже в самом Азербайджане наша бдительность в защите этого вопроса оставляет желать лучшего.

Вот буквально недавно проходили соревнования по боям без правил. Смотришь, а спортсмен, представляющий Азербайджан, выходит на ринг уже не под увертюру или звуки «Джанги», а под «Мярсия» (траурные религиозные песнопения). Таким образом он ведет собственную религиозно-идеологическую пропаганду. А выходя туда, вместо азербайджанского флага озвучивает популярные в некоторых странах религиозно-идеологические лозунги. И мы все молча за этим наблюдаем. Если подобные случаи будут шаг за шагом множиться, то подрыв сути и принципов светского Азербайджанского государства может стать необратимым», - отметил Ф. Мустафа.

Напомним, что несколько дней назад в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), организованного в Баку, представитель Азербайджана Рафаэль Физиев одержал победу над мексиканцем Мануэлем Торресом. На этот бой он вышел под звуки марсии, что вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.