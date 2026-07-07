 Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили развитие сотрудничества | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили развитие сотрудничества

First News Media18:30 - Сегодня
Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили развитие сотрудничества

7 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном.

В ходе разговора прошел обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Сингапуром.

Информация об этом опубликована на официальном сайте министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что министры констатировали наличие потенциала для интенсификации политического диалога, расширения сотрудничества в таких направлениях, как экономика, торговля, инвестиции, цифровая трансформация, инновации, транспорт и логистика, образование и развитие человеческого капитала, а также отметили важность шагов, предпринимаемых в направлении развития двусторонней договорно-правовой базы. Была подчеркнута значимость сотрудничества на многосторонних платформах, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, состоялся обмен мнениями по кандидатурам в выборные органы международных организаций.

Кроме того, министр Джейхун Байрамов проинформировал о решении Азербайджана ввести с 1 августа безвизовый режим для граждан Сингапура. Министр выразил уверенность, что этот шаг внесет важный вклад в расширение контактов между народами, развитие деловых связей и туризма, а также дальнейшее углубление двусторонних отношений.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной безопасности. Министр Джейхун Байрамов проинформировал о работе, проводимой в направлении обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе в постконфликтный период. До внимания были доведены проведение масштабных восстановительных и реконструкционных работ на освобожденных территориях Азербайджана, а также значимость открытия транспортных и коммуникационных линий в регионе с точки зрения экономической интеграции и укрепления взаимного доверия.

«Министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что отношения Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы вышли на стратегический уровень, и в данном контексте сотрудничество в формате C6, а также проекты на Каспии, Среднего коридора и другие региональные связующие проекты вносят важный вклад в продвижение устойчивой экономической интеграции на евразийском пространстве», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
260

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев утвердил исполнение госбюджета за 2025 год

Политика

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Политика

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Политика

Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Политика

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Сингапура

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Спикер парламента Азербайджана приняла участие в церемонии прощания с Хаменеи - ФОТО

Урсула фон дер Ляйен Ильхаму Алиеву: Вы продемонстрировали своё личное лидерство

Главы еврейских общин Азербайджана направили обращение в Кнессет

Посла России в Баку вызвали в МИД Азербайджана

Последние новости

Гагик Царукян заключен под стражу на два месяца - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

На водителя трактора с восемью прицепами составили протокол - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Апелляционный суд по жалобам граждан Армении: Защита просит оправдать Гукасяна

Сегодня, 20:20

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

Сегодня, 20:00

Обсуждены возможности взаимодействия в ряде сфер между Азербайджаном и Зимбабве - ФОТО

Сегодня, 19:45

Джейхун Байрамов провел обсуждения с сенатором CША - ФОТО

Сегодня, 19:34

МОК отменил санкции против российских спортсменов

Сегодня, 19:30

Одна из усыплённых львиц Гагика Царукяна так и не проснулась - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:15

Азербайджан вводит безвизовый режим для граждан Сингапура

Сегодня, 19:00

В Азербайджане выявили опасные средства для похудения с запрещённым веществом - ФОТО

Сегодня, 18:45

Главы МИД Азербайджана и Сингапура обсудили развитие сотрудничества

Сегодня, 18:30

Зеленский поблагодарил Азербайджан на саммите НАТО

Сегодня, 18:15

Подготовка к войне? Зачем Минобороны Армении репетирует тотальную блокаду информации

Сегодня, 18:00

Эрдоган: США обещали Турции поставить пять истребителей F-35

Сегодня, 17:50

Трамп об Эрдогане: Между нами хорошая «химия»

Сегодня, 17:40

Певица Монеточка приговорена к одному году колонии

Сегодня, 17:35

Трамп пообещал отменить санкции против Турции

Сегодня, 17:34

На пшеничном поле в Огузе вспыхнул грузовик - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:33

«Оно последует скоро»: Трамп считает возможным урегулирование конфликта в Украине

Сегодня, 17:32

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Сегодня, 17:31
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02