Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Азербайджан за подаренный танкер «Достлуг»

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с находящимся с визитом в этой стране министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана, что М. Джаббаров передал Г. Бердымухамедову искренние приветствия президента Ильхама Алиева.

В свою очередь, председатель Халк Маслахаты Туркменистана выразил наилучшие пожелания президенту Азербайджана и отметил важность неуклонно углубляющегося взаимодействия между двумя дружественными государствами. Он отметил, что связи между Туркменистаном и Азербайджаном развиваются на основе традиционных принципов взаимного уважения..

В ходе встречи было отмечено, что Туркменистан придает большое значение укреплению отношений дружбы, братства и добрососедства с Азербайджаном.

Была затронута важность государственного визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Азербайджан, состоявшегося в прошлом месяце. Г. Бердымухамедов вновь выразил благодарность азербайджанской стороне за нефтеналивной танкер "Достлуг", преподнесенный в дар Туркменистану в ходе визита.