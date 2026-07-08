Саммит СВМДА пройдет в Азербайджане 

Осенью этого года в Азербайджане пройдет саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Ас-Сафади.

Министр сообщил, что проинформировал об этом своего коллегу.

Он также отметил, что стороны обменялись мнениями по поводу последних напряженностей и конфликтов: «Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Ирана. Необходимо, чтобы эта ситуация оставалась стабильной, данная проблема должна быть решена только дипломатическим путем. Азербайджан и Иордания вновь выразили поддержку этому».