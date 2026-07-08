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ЕС обсуждает с Баку и Ереваном развитие региональных маршрутов

First News Media14:33 - Сегодня
ЕС обсуждает с Баку и Ереваном развитие региональных маршрутов

Европейский союз обсуждает с властями Армении и Азербайджана вопрос о том, как Брюссель может наилучшим образом поддержать развитие коммуникационных маршрутов на Южном Кавказе.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявила специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдалена Гроно на брифинге для журналистов в Ереване, говоря о ситуации с безопасностью на Южном Кавказе и мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

«Прогресс в построении устойчивого мира в регионе невероятно впечатляет, и, конечно же, мы, как Европейский союз, стремимся быть сильными партнерами для Республики Армения, а также для Азербайджана, чтобы этот мир стал устойчивой реальностью, которая принесет пользу всем людям», — подчеркнула Гроно.

Специальный представитель ЕС также подчеркнула, что Брюссель поддерживает мирный процесс между Арменией и Азербайджаном различными способами. «Конечно, существует политическая поддержка руководства Армении и Азербайджана в продвижении мирного процесса, но также предпринимаются усилия по поддержке отдельных областей, где ведутся дискуссии, которые могут принести пользу людям с обеих сторон. Поэтому, конечно, в рамках этого мы рассматриваем, как мы можем наилучшим образом поддержать гуманитарные вопросы, и разминирование играет в этом ключевую роль. Оно может оказать влияние на непосредственно пострадавшие общины. Оно также может оказать важное влияние, если мы рассмотрим программу развития транспортной инфраструктуры и более широкую программу разблокировки региона, поскольку строятся новые транзитные линии», — отметила специальный представитель ЕС, имея в виду современную машину для разминирования, прибывшую сегодня в Армению и подаренную Европейским союзом.

Гроно подтвердила, что программа развития региональной транспортной инфраструктуры и более широкая программа разблокировки Южного Кавказа также находятся в центре внимания ЕС. «Мы обсуждаем с армянскими властями, а также, конечно, с нашими азербайджанскими партнерами, как лучше всего поддержать развитие этих маршрутов, чтобы в этом участвовали все страны, чтобы все жители населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута, получали от него выгоду, и, конечно же, чтобы мы внесли значительный вклад в приоритетный для ЕС проект коммуникационной сети «Средний коридор», соединяющий Азию с Европой через Южный Кавказ», — подчеркнула Магдалена Гроно.

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