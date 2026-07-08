Глава МИД: участников вооруженных конфликтов за рубежом ждет уголовная ответственность

Участие в вооруженных конфликтах на территории третьих стран является нарушением закона.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции.

По словам министра, некоторые иностранные силы пытаются вовлекать людей в вооруженные конфликты, используя различные обещания и материальные вознаграждения.

«К сожалению, во время вооруженных конфликтов, происходящих в разных странах, мы сталкиваемся со случаями вовлечения граждан Азербайджана в эти конфликты с различных сторон. Людей пытаются привлечь к участию в вооруженных противостояниях различными способами, в том числе с помощью обещаний и денежных выплат.

Хочу еще раз напомнить, что участие граждан Азербайджана в вооруженных конфликтах на территории третьих государств считается нарушением законодательства. Такие лица не только подвергают свою жизнь серьезной опасности, но и несут уголовную ответственность. В отдельных случаях подобные действия могут привести к утрате гражданства Азербайджана.

Поэтому призываю наших граждан не поддаваться на подобные призывы и предложения», — заявил Байрамов.