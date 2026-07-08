Утвержден состав Совместной комиссии между Азербайджаном и Алжиром

Утвержден состав Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Алжиром с азербайджанской стороны.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, сопредседателем комиссии назначен министр энергетики Азербайджана.

В состав комиссии также вошли заместители министров иностранных дел, экономики, цифрового развития и транспорта, экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства, науки и образования, культуры, вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, председатель правления уполномоченного органа Свободной экономической зоны Алят и чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Алжире.

В распоряжении отмечается, что Министерство иностранных дел должно направить алжирской стороне уведомление о составе Совместной комиссии с азербайджанской стороны.