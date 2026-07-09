Дом моды Егяны Садыховой Yes Couture и дизайнер Камилла Мамедзаде представили «ковровую» коллекцию - ФОТО - ВИДЕО

На днях в Азербайджанском национальном музее ковра мода встретилась с одним из главных символов национальной азербайджанской культуры.

На fashion show «Узоры времени» азербайджанские дизайнеры представили коллекции, вдохновленные орнаментами ковров из фондов музея. Проект, посвященный 120-летию Лятифа Керимова, объединил традиции азербайджанского ковроткачества и современную моду. Особое место в показе заняла созданная в коллаборации с модным домом Yes Couture, который возглавляет Егяна Садыхова, дебютная коллекция юного азербайджанского дизайнера Камиллы Мамедзаде. Проект стал историей о преемственности, объединив разные поколения дизайнеров общей любовью к азербайджанскому ковру и его орнаментам.

Коллекция стала примером современного прочтения азербайджанского коврового искусства. Орнаменты, цветовые сочетания и пластика традиционных мотивов органично вписались в актуальные силуэты, сохранив связь с культурными истоками. Коллекция показала, что наследие азербайджанского ковроткачества может естественно существовать в современном дизайнерском языке, оставаясь узнаваемым и актуальным.

По словам К.Мамедзаде, любовь к моде зародилась у нее еще в детстве благодаря маме, которая часто брала ее с собой в Yes Couture. Наблюдая за работой Еганы Садыховой, она мечтала однажды создать собственную коллекцию. Со временем увлечение переросло в осознанный выбор профессии, и три года назад Камилла Мамедзаде поступила в Simoorg Fashion & Design Academy. «Под руководством Хедийи ханум я освоила основы модного дизайна - от создания эскизов и разработки коллекций до работы с цветом, тканями и деталями одежды. Каждое занятие только укрепляло мое желание развиваться в этой профессии», - рассказывает дизайнер.

К.Мамедзаде отметила, что одной из ее главных профессиональных гордостей стало воплощение собственных эскизов в коллекциях, которые демонстрируются на подиуме. По ее словам, в своих работах она стремится сочетать национальные традиции, утонченную элегантность и современные модные тенденции.

Камилла Мамедзаде убеждена, что мода - это способ выражения мировоззрения, культуры и индивидуальности. По ее словам, в будущем она хотела бы достойно представлять азербайджанскую моду на международной арене.