 Дом моды Егяны Садыховой Yes Couture и дизайнер Камилла Мамедзаде представили «ковровую» коллекцию - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Дом моды Егяны Садыховой Yes Couture и дизайнер Камилла Мамедзаде представили «ковровую» коллекцию - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:30 - Сегодня
Дом моды Егяны Садыховой Yes Couture и дизайнер Камилла Мамедзаде представили «ковровую» коллекцию - ФОТО - ВИДЕО

На днях в Азербайджанском национальном музее ковра мода встретилась с одним из главных символов национальной азербайджанской культуры.

На fashion show «Узоры времени» азербайджанские дизайнеры представили коллекции, вдохновленные орнаментами ковров из фондов музея. Проект, посвященный 120-летию Лятифа Керимова, объединил традиции азербайджанского ковроткачества и современную моду. Особое место в показе заняла созданная в коллаборации с модным домом Yes Couture, который возглавляет Егяна Садыхова, дебютная коллекция юного азербайджанского дизайнера Камиллы Мамедзаде. Проект стал историей о преемственности, объединив разные поколения дизайнеров общей любовью к азербайджанскому ковру и его орнаментам.

Коллекция стала примером современного прочтения азербайджанского коврового искусства. Орнаменты, цветовые сочетания и пластика традиционных мотивов органично вписались в актуальные силуэты, сохранив связь с культурными истоками. Коллекция показала, что наследие азербайджанского ковроткачества может естественно существовать в современном дизайнерском языке, оставаясь узнаваемым и актуальным.

По словам К.Мамедзаде, любовь к моде зародилась у нее еще в детстве благодаря маме, которая часто брала ее с собой в Yes Couture. Наблюдая за работой Еганы Садыховой, она мечтала однажды создать собственную коллекцию. Со временем увлечение переросло в осознанный выбор профессии, и три года назад Камилла Мамедзаде поступила в Simoorg Fashion & Design Academy. «Под руководством Хедийи ханум я освоила основы модного дизайна - от создания эскизов и разработки коллекций до работы с цветом, тканями и деталями одежды. Каждое занятие только укрепляло мое желание развиваться в этой профессии», - рассказывает дизайнер.

К.Мамедзаде отметила, что одной из ее главных профессиональных гордостей стало воплощение собственных эскизов в коллекциях, которые демонстрируются на подиуме. По ее словам, в своих работах она стремится сочетать национальные традиции, утонченную элегантность и современные модные тенденции.

Камилла Мамедзаде убеждена, что мода - это способ выражения мировоззрения, культуры и индивидуальности. По ее словам, в будущем она хотела бы достойно представлять азербайджанскую моду на международной арене.

Поделиться:
405

Актуально

Политика

Азербайджанские дипломаты отмечают профессиональный праздник

Общество

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется ...

Общество

В Азербайджане утвердили правила льготного ввоза раритетных автомобилей

В мире

США готовы снять с Турции санкции и передать ей F-35, но есть условие: что известно о ...

Общество

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

Стали известны сроки выплаты пенсий и адресной соцпомощи в Азербайджане

Экспертиза поставила точку в спорах: погибший в аварии с Arzum9999 водитель был абсолютно трезв

Последние новости

Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА

Сегодня, 12:48

Пашинян: общение с Мишустиным было искренним, достигнуты договоренности

Сегодня, 12:35

Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Сегодня, 12:30

Пашинян уходит в отпуск 

Сегодня, 12:20

Премьер Катара призвал США и Иран к диалогу и выполнению меморандума

Сегодня, 12:15

Стали известны номинанты на премию «Эмми-2026»: Полный список главных номинаций - ФОТО

Сегодня, 12:02

Премьер Канады передал полиции подаренный Эрдоганом револьвер

Сегодня, 11:55

В Баку бензовоз и легковой автомобиль совершили аварию на автозаправочной станции - ВИДЕО

Сегодня, 11:47

«Леди и два джентльмена»: Эмине Эрдоган приняла спутников лидеров НАТО - ФОТО

Сегодня, 11:44

Индонезия ужесточила правила для блогеров и инфлюенсеров с туристическими визами

Сегодня, 11:40

Россия сбила собственный вертолет

Сегодня, 11:37

Камера в подъезде довела до суда: за съёмку соседей без их согласия придется платить штраф

Сегодня, 11:33

КСИР сообщил о ликвидации двух террористических группировок

Сегодня, 11:28

«Грапарак»: Пашинян не смог убедить Москву

Сегодня, 11:25

Откуда в Азербайджане появилось столько саранчи: ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:15

США допускают, что новая волна ударов по Ирану продлится до месяца

Сегодня, 11:10

Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

Сегодня, 10:55

В Иране 14 человек погибли из-за последних атак США - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:47

Трамп заявил, что Испания «исправилась» после угроз прекратить торговлю

Сегодня, 10:40

Иран ударил по военным объектам США в Кувейте, Катаре и Бахрейне

Сегодня, 10:35
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02