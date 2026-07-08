Эрдоган: Мы всегда можем обсудить вопрос Южного Кавказа с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может обсудить тему Южного Кавказа с американским коллегой Дональдом Трампом в любое время.

Как сообщает Report, об этом заявил Эрдоган сказал журналистам на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

"Мы всегда можем обсудить вопрос Южного Кавказа с президентом Трампом по телефону", - уточнил турецкий лидер.

Вместе с тем Эрдоган добавил, что в рамках саммита Альянса данная тема не обсуждалась.