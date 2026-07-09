В Париже снова допросили Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров вновь был вызван на допрос французскими следователями в рамках расследования, начатого против него в 2024 году.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Agence France-Presse.

По данным агентства, Дуров прибыл на допрос в 10:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени). Беседа со следователями продолжалась более шести часов и стала для него четвертой в рамках этого расследования.

"Спустя почти два года после возбуждения уголовного дела против Павла Дурова по-прежнему нет никаких доказательств, подтверждающих обоснованность обвинений", - заявили его адвокаты.

Защита также сообщила, что намерена обжаловать действия французских правоохранительных органов как во Франции, так и в европейских судебных инстанциях.

