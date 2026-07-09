Что Эрдоган подарил лидерам саммита НАТО, и почему Стармер отказался везти этот подарок в Лондон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес необычный подарок главам государств и правительств, принявшим участие в 36-м саммите НАТО в Анкаре.

Каждый из лидеров получил изготовленный на заказ револьвер с выгравированным своим именем, а также комплект патронов.

Также турецкая сторона передала гостям все необходимые экспортные документы, позволяющие легально вывезти подарок из страны.

Однако не все участники саммита смогли принять этот презент. Как сообщает британская газета The Guardian, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил журналистам на борту самолета после завершения саммита, что не смог ввезти подаренный револьвер в Соединенное Королевство из-за действующего британского законодательства, регулирующего импорт огнестрельного оружия.

По данным издания, револьвер был оставлен в посольстве Великобритании в Анкаре.

Символичный подарок турецкого лидера стал одной из самых обсуждаемых деталей саммита НАТО.

Источник: Sabah