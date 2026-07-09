«Я ни о чем не жалею»: что произошло на пресс-конференции Мелони после саммита НАТО

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони привлекла внимание необычным эпизодом во время пресс-конференции по итогам 36-го саммита НАТО в Анкаре.

Перед тем как журналисты задали вопрос о ее отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Джорджия Мелони одним глотком выпила стакан воды, стоявший на трибуне.

На вопрос о публикации Дональда Трампа, в которой он заявил, что в отношении Мелони «необходимо принять решение об отстранении», Мелони заявила: «Я уже говорила, что не собираюсь возвращаться к этой теме».

Некоторые СМИ связали этот жест именно с вопросом о Дональде Трампе, однако неизвестно, знала ли Мелони заранее, о чем ее спросят.

На вопрос, жалеет ли она о своей политической ставке на отношения с Трампом, глава итальянского правительства ответила: «Я ни о чем не жалею. Моя политическая позиция основана на убежденности в необходимости единства Запада. Это не стратегия, которую я выбрала только после возвращения Трампа к власти, а общий подход, которого я придерживаюсь в отношениях со всеми своими партнерами».

Кроме того, Мелони подтвердила, что Италия не намерена участвовать в возможных ударах по Ирану. По ее словам, Рим с самого начала занимал такую позицию и не изменил ее.

Итальянский премьер также подчеркнула, что военный путь не принес ощутимых результатов в вопросе Ирана, и вновь призвала к дипломатическому урегулированию.

Источник: Haberler