В Армении задержали члена оппозиционной партии

Арегназ Манукян (баллотировалась в депутаты от партии "Процветающая Армения"), соратница ранее арестованного лидера партии "Мать Армения" Андраника Теваняна, задержана.

Об этом Sputnik Армения сообщили в Следственном комитете.

"Арегназ Манукян задержана в рамках уголовного производства", – сказали в СК.

В ведомстве добавили, что в суд будет представлено ходатайство о её аресте.

Ранее сообщалось, что утром силовики нагрянули к ней в дом. Чуть позже руководитель фракции "Мать Армения" в Совете старейшин Еревана Манук Сукиасян заявил в соцсети, что Манукян доставили в правоохранительные органы.

Напомним, 12 июня сотрудники Следственного комитета Армении провели обыск в квартире Арегназ Манукян.

Тогда в СК сообщили Sputnik Армения, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела о шпионаже и государственной измене, по которому ранее был арестован лидер партии "Мать Армения" (баллотировался в депутаты от партии "Процветающая Армения") Андраник Теванян.