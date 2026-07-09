С телом Хаменеи простились в Кербеле, гроб отправлен обратно в Иран

В священном для мусульман-шиитов иракском городе Кербела состоялась церемония прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в результате американо-израильской бомбардировки.

Об этом сообщает агентство INA.

Гроб с телом Хаменеи пронесли вокруг мавзолея Абуль-Фадля аль-Аббаса, после чего доставили в аэропорт Наджафа для отправки в Иран. В городе Мешхед завершаются приготовления к заключительной траурной церемонии.

По данным очевидцев, в траурной процессии приняли участие миллионы человек. Для беспрепятственного движения паломников власти временно демонтировали входные ворота двух главных святынь Кербелы — мечетей имама Хусейна и имама Аббаса. Проститься с Хаменеи прибыли представители различных провинций Ирака, а также делегации арабских стран, региональных и международных организаций, не сумевшие принять участие в церемониях, проходивших ранее в Иране.

Прощание с Хаменеи, убитым 28 февраля, началось 3 июля в Тегеране. В течение нескольких дней его тело находилось в комплексе Мосалла, где с ним могли проститься все желающие. 6 июля в иранской столице состоялось многотысячное траурное шествие, после которого останки были перевезены в Кум — главный религиозный центр страны. Вечером 7 июля гроб с телом доставили в Ирак, где церемонии прощания прошли в Наджафе и Кербеле.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в его родном городе Мешхед.