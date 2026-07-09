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Удар США сорвал прямое ж/д сообщение с Мешхедом накануне похорон Хаменеи

First News Media10:22 - Сегодня
Удар США сорвал прямое ж/д сообщение с Мешхедом накануне похорон Хаменеи

Движение пассажирских поездов между Тегераном и Мешхедом, где 9 июля должна состояться церемония погребения верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, приостановлено из-за ночного удара США.

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, на место происшествия были направлены ремонтные бригады, которые приступили к восстановлению железнодорожного полотна. Отмечается, что власти разработали альтернативный маршрут движения пассажиров, который предполагает объезд поврежденного участка с использованием автомобильного транспорта.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 8 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, обвинив Тегеран в нарушении двусторонних договоренностей. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф после новых ударов ВС США по исламской республике заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после выполнения условий Тегерана, а не под угрозами Вашингтона. Он подчеркнул, что запугивания и нарушение обещаний со стороны США больше не обходятся без последствий.

Погребение Али Хаменеи состоится 9 июля в Иране в его родном городе Мешхеде.

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