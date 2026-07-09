Трамп: у США есть много способов победить в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, вернется ли ситуация вокруг Ирана к полномасштабному военному конфликту, но отметил, что у США есть множество способов одержать в нем победу.

Трампа спросили о том, насколько вероятно, что очередная эскалация в противостоянии с Ираном приведет к полномасштабному военному конфликту.

"Я не знаю. Мы бы выиграли очень быстро… У нас есть много способов победить", - заявил Трамп журналистам на борту президентского самолета по завершении своего визита в Анкару.

В ночь на среду американские военные нанесли серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.

Центральное командование ВС США (CENTOM) в четверг сообщило, что американские военные нанесли удары примерно по 90 объектам в Ирану. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум - в Бахрейне.

Источник: РИА Новости