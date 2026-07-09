«Грапарак»: Пашинян не смог убедить Москву

В кулуарах власти с тревогой обсуждают российский визит Никола Пашиняна.

По нашим сведениям, Пашинян, отправившийся для участия в международной промышленной выставке, прошедшей 6 июля в Екатеринбурге, и сам инициировавший этот визит, не смог убедить Москву и выполнить свое публичное обещание — решить вопрос экспорта.

Об этом пишет газета «Грапарак», развивая тему.

«Напомним, что перед выборами он уверенно обещал, что поедет в Москву, и за несколько дней все вопросы встанут на свои места. Пашинян поехал в Москву, однако ни один вопрос, особенно связанный с экспортом, решения не получил. Российская сторона хладнокровно выслушала его и повторила прежние ответы: „Ваши товары не соответствуют нашему рынку“. Между тем на деле ясно, что Пашиняна подталкивают к тому, чтобы сделать четкий выбор между РФ и ЕС. Их даже не интересует судьба Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна. Требование одно: отказаться от TRIPP и „не играть в игры с ЕС“», — отмечает издание.