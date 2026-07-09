«Леди и два джентльмена»: Эмине Эрдоган приняла спутников лидеров НАТО - ФОТО

Первая леди Турции Эмине Эрдоган приняла супруг и супругов лидеров стран НАТО, прибывших в Анкару для участия в 36-м Саммите глав государств и правительств НАТО, во дворце Чанкая.

Встречая накануне гостей во дворце Чанкая, Эмине Эрдоган приняла участие в круглом столе на тему «Дети, технологии и безопасность: защита следующего поколения», который прошел с участием супруг лидеров государств.

Затем первая леди Турции и супруги лидеров осмотрели экспозицию, посвященную турецким тканям, традиционным орнаментам, вышивке и гравюрам, отражающим богатство турецкой культуры ручного ткачества и народных ремесел.

Фотографии и информация с приема распространены на сайте Администрации президента Турции.

Во встрече приняли участие супруга президента Литвы Диана Науседене, супруга президента Финляндии Сюзанна Элизабет Иннес-Стубб, гражданская партнерша президента Румынии Мирабела Грэдинару, супруга президента Польши Марта Навроцкая, первая леди Украины Елена Зеленская, супруга президента Республики Корея Ким Хе Гён, супруга премьер-министра Словении Уршка Бачовник Янша, супруга премьер-министра Албании Линда Рама, супруга премьер-министра Чехии Моника Бабишова, супруг премьер-министра Дании Бо Тенгберг, супруга премьер-министра Греции Марева Грабовски-Мицотакис, супруга премьер-министра Черногории Милена Спаич, гражданская партнерша премьер-министра Эстонии Эвелин Орас, супруга премьер-министра Канады Диана Фокс Карни, супруга федерального канцлера Германии Шарлотта Мерц, а также супруг председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен — Хайко фон дер Ляйен.

Во встрече также приняли участие супруга премьер-министра Бельгии Верле Хегге и супруга премьер-министра Люксембурга Марьолейн Фриден.

Примечательно, что супруга президента Республики Корея Ким Хе Гён прибыла на мероприятие в шали и с сумкой, изготовленными из традиционной турецкой ткани, которые Эмине Эрдоган подарила ей во время предыдущего визита в Турцию.