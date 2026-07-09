Турция создает с рядом стран совместный банк обороны, безопасности и устойчивости

Турция, Канада, Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния и Украина подписали совместную декларацию о намерениях по созданию Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defense, Security and Resilience Bank, DSRB).

Ожидается, что новый международный финансовый институт может начать работу уже в 2027 году, а его штаб-квартира будет расположена в Канаде.

О создании банка было объявлено в ходе саммита лидеров НАТО, прошедшего в Анкаре. Согласно заявлению канцелярии премьер-министра Канады, лидеры девяти государств подтвердили намерение создать финансовую организацию, которая будет обеспечивать долгосрочное и недорогое финансирование проектов в сфере обороны, безопасности и устойчивости.

Как пояснили в Министерстве финансов Канады, DSRB призван устранить дефицит финансирования в оборонных цепочках поставок, оказывая поддержку как правительствам стран-участниц, так и предприятиям малого и среднего бизнеса, работающим в оборонной промышленности.

Предполагается, что благодаря высокому кредитному рейтингу банк сможет привлекать капитал на выгодных условиях, снижая стоимость заимствований для стран-участниц и способствуя развитию их оборонной промышленности.

Ранее Канада уже заявила о готовности принять штаб-квартиру нового банка. По данным Associated Press, основная задача DSRB — помочь странам НАТО и государствам-партнерам выполнять обязательства по увеличению оборонных расходов за счет более дешевого финансирования и объединения кредитных возможностей участников.

Кроме того, банк планирует предоставлять гарантии, которые облегчат оборонным компаниям доступ к коммерческим банковским кредитам, что должно стимулировать реализацию новых проектов и укрепление оборонного потенциала союзников.

Источник: Sözçü