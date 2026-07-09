Один из резервуаров Тверской нефтебазы загорелся после налета БПЛА
В результате атаки дронов ВСУ произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза", сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия "Тверская нефтебаза"", - написал Королев в своем канале в мессенджере Max.
Он уточнил, что возгорание локализовано, среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет.
Врио главы региона лично работает на месте. По его информации, штаб развернут, действия по ликвидации последствий координируются.
Источник: Интерфакс
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