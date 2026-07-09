Трамп оценил вероятность своего убийства

Президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его убийства за время пребывания на посту составляет 5,2%.

«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2%. Знаете, какая вероятность [гибели] у гонщиков? 0,1%. У участников родео <...> 0,1%», — сказал Трамп на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать информацию об угрозах, связанных с Ираном.

«Я номер один в составленном Ираном списке лиц, подлежащих ликвидации», — добавил Трамп.

Источник: ТАСС