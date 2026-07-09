Италия высылает двух военных атташе посольства России в Риме, заявил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Правительство Италии приняло решение выслать двух военных атташе посольства Российской Федерации в Италии, ответственных за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования прокуратуры Рима».

Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Италии (Фарнезина) уже уведомил посла России в Риме о том, что Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней.

Москва продолжает использовать свои гибридные методы для атак против Запада и Италии. Это является серьезным и неприемлемым вмешательством в деятельность итальянских государственных институтов и угрозой национальной безопасности», — написал он в соцсети X.