Песков: Трамп заблуждается, считая, что эскалация в Украине поможет миру

Россия считает заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между РФ и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию, не стремлением к эскалации, а заблуждением США.

Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, не видим", — ответил он на вопрос, видят ли в прозвучавших в Анкаре заявлениях возвращение США на путь эскалации отношений с Россией. — Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации [США], Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования".

"Это ошибочное суждение, — добавил представитель Кремля. — Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу".