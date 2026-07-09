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Песков: Трамп заблуждается, считая, что эскалация в Украине поможет миру

First News Media14:00 - Сегодня
Песков: Трамп заблуждается, считая, что эскалация в Украине поможет миру

Россия считает заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что эскалация боевых действий между РФ и Украиной поспособствует скорому мирному урегулированию, не стремлением к эскалации, а заблуждением США.

Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, не видим", — ответил он на вопрос, видят ли в прозвучавших в Анкаре заявлениях возвращение США на путь эскалации отношений с Россией. — Скорее, мы видим некие заблуждения в администрации [США], Белого дома — заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования".

"Это ошибочное суждение, — добавил представитель Кремля. — Нагнетание в сфере напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу".

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