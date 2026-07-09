Мошенники выманили 95 млн рублей и золотые слитки у пенсионера из Петербурга

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает личности телефонных аферистов, которые выманили у пожилого местного жителя более 95 млн рублей, в том числе золотые слитки.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"Предварительно установлено, что на протяжении нескольких недель неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убеждали мужчину передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки. В общей сложности потерпевший передал злоумышленникам более 95 млн рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы", — говорится в сообщении.

По факту произошедшего в полиции Центрального района города возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Источник: ТАСС