Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

США прошлой ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в три раза после объявления морской блокады со стороны США.