 Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

First News Media14:35 - Сегодня
Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

США прошлой ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в три раза после объявления морской блокады со стороны США.

Поделиться:
404

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Политика

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

Общество

Бакинский аэропорт и AZANS продемонстрировали устойчивый рост в первом полугодии ...

Общество

Выявлены опасные красители в соках популярных азербайджанских производителей - ...

В мире

В Мешхеде проходит церемония погребения Али Хаменеи

В Иране заявили о гибели трех человек в результате атак США по городу Сирик

ЕС обсудит реализацию Черноморской стратегии с акцентом на Южный Кавказ

Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Зеленский предложил Путину провести встречу в Константиновке

Миллионы иранцев совершили поминовение перед телом Хаменеи - ВИДЕО

Украина атаковала беспилотниками нефтяной терминал в Петербурге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Трамп прибыл в Анкару с делегацией из 1400 человек и персональной туалетной системой

Последние новости

В Мешхеде проходит церемония погребения Али Хаменеи

Сегодня, 16:35

Стала известна дата проведения очередных Дней поэзии Вагифа

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о гибели трех человек в результате атак США по городу Сирик

Сегодня, 16:05

Арзу Нагиев: «Родители, учителя и общество должны вместе контролировать цифровую безопасность детей»

Сегодня, 16:00

ЕС обсудит реализацию Черноморской стратегии с акцентом на Южный Кавказ

Сегодня, 15:55

Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

Сегодня, 15:52

Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

Сегодня, 15:46

В Азербайджане за первое полугодие 2026 года уровень преступности снизился на 8,6%

Сегодня, 15:40

Пашинян убеждает Тегеран: TRIPP отвечает и интересам Ирана

Сегодня, 15:37

Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Бакинский аэропорт и AZANS продемонстрировали устойчивый рост в первом полугодии 2026 года

Сегодня, 15:00

Выявлены опасные красители в соках популярных азербайджанских производителей - ФОТО

Сегодня, 14:55

Названа дата начала тестовых экзаменов для будущих учителей

Сегодня, 14:50

Бывший глава муниципалитета города Хырдалан обвиняется в присвоении 600 тысяч манатов

Сегодня, 14:45

Во Франции признали неготовность страны к новым климатическим реалиям

Сегодня, 14:40

Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

Сегодня, 14:35

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Сегодня, 14:28

Мошенники выманили 95 млн рублей и золотые слитки у пенсионера из Петербурга

Сегодня, 14:18

«Пусть лучше позвонят самому Ктричу»: Пашинян ответил на розыгрыш Вована и Лексуса

Сегодня, 14:12
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетяхСегодня, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00