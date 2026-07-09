Во Франции признали неготовность страны к новым климатическим реалиям

Франция не готова к нынешним климатическим условиям, ее инфраструктура и экономика были созданы для другого климата, признал французский высший совет по климату на фоне рекордной жары.

"Инфраструктура, планирование территорий и экономическая деятельность Франции были рассчитаны на климат, которого больше не существует", - заявили эксперты совета по климату в своем докладе.

Инфраструктура Франции, как говорится в докладе, не приспособлена к новым температурам: здания, дороги и системы водоснабжения не выдерживают длительной жары и засух, что приводит к сбоям в сельском хозяйстве и транспорте. Власти полагаются на точечные решения, которые лишь отдаляют риски, но не устраняют причины.

В докладе отмечается, что страна входит в опасную зону. Сокращение выбросов идет слишком медленно, лишь 2,1 процента в год, хотя нужно не менее 4 процентов, чувствуется глобальное потепление. Кроме того, заметна нехватка средств на адаптацию, а временные меры проблему не решают.

Совет настаивает, в частности, на пересмотре правил застройки городов и введении жестких требований в области охраны труда. В течение шести месяцев правительство должно дать ответ на 82 рекомендации высшего совета.

Франция, как и ряд других стран Европы, в последние недели охвачена аномальной жарой. В конце июня метеослужба страны вводила из-за нее наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов. Это стало новым рекордом. Температура приблизилась к отметке в 40 градусов, а местами даже превысила ее.

Источник: РИА Новости