В Азербайджане за первое полугодие 2026 года уровень преступности снизился на 8,6%.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам деятельности за первое полугодие 2026 года и предстоящим задачам.

Согласно представленным данным, за отчетный период в стране было зарегистрировано 15 420 преступлений. При этом отмечено заметное сокращение числа тяжких и особо тяжких преступлений. В общей структуре преступности 87% составили преступления, не представляющие большой общественной опасности, а также менее тяжкие преступления.

Отмечается, что 95,4% зарегистрированных преступлений относятся к категории дел, расследуемых органами полиции и прокуратуры.

Кроме того, число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 6,5%, преступлений против собственности - на 15,3%, в том числе краж - на 11,5%, мошенничеств - на 16,8%, грабежей - на 8,8%, разбоев - на 44,2%, вымогательств - на 10,5%, хулиганств - на 12,5%.

Также снизилось число преступлений, совершенных несовершеннолетними, - на 15,3%, преступлений на почве семейных конфликтов - на 3,5%, преступлений, совершенных группой лиц, - на 16,6%.