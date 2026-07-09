Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении парламентских выборов 28 ноября 2026 года. Распоряжение палестинского лидера привело агентство WAFA.

В указе содержится призыв к палестинцам "в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых парламентских выборах для избрания членов палестинского законодательного совета". Указывается, что решение президента "направлено на укрепление основ демократии и завершение избирательного процесса, начавшегося в Государстве Палестина".

Также отмечается, что дата президентских выборов, запланированных на первый квартал 2027 года, "будет определена позже в соответствии с законом".