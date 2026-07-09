 Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

First News Media15:46 - Сегодня
Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

Количество качественных сервисов искусственного интеллекта на азербайджанском языке остается ограниченным.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов, выступая на общественных слушаниях на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованных комиссией.

Было отмечено, что создание мощных моделей на азербайджанском языке будет способствовать укреплению культурного и языкового суверенитета страны.

При этом стратегия развития искусственного интеллекта предусматривает четыре ключевых направления: совершенствование системы управления в сфере ИИ, развитие управления данными и цифровой инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала, а также повышение уровня общественной осведомленности. В стратегии также четко подчеркивается, что одной из приоритетных задач государства является информирование общества не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о связанных с ним рисках, а также обеспечение соблюдения этических принципов в этой сфере.

В этих целях создана Академия искусственного интеллекта, которая посредством образовательных программ, соответствующих международным стандартам, ставит перед собой задачу подготовить 500 инженеров и сформировать сообщество из 3 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта.

«Говоря о развитии этой сферы, можно отметить, что стратегия Азербайджана в области искусственного интеллекта представляет собой сбалансированную модель: она обеспечивает суверенитет страны в ключевых направлениях и одновременно позволяет использовать преимущества международного сотрудничества в других сферах» - отмечает Р.Намазов.

Айшен Салехли

Поделиться:
216

Актуально

Общество

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Политика

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

Общество

Бакинский аэропорт и AZANS продемонстрировали устойчивый рост в первом полугодии ...

Общество

Выявлены опасные красители в соках популярных азербайджанских производителей - ...

Общество

Стала известна дата проведения очередных Дней поэзии Вагифа

Арзу Нагиев: «Родители, учителя и общество должны вместе контролировать цифровую безопасность детей»

Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

В Азербайджане за первое полугодие 2026 года уровень преступности снизился на 8,6%

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Баку задержали мужчину, применившего насилие против малолетнего в лифте - ВИДЕО

Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

Осужденная тиктокерша Arzum 9999 впервые прокомментировала свой арест

«Она не покидала место аварии»: Свидетель рассказал новые детали ДТП с Arzum 9999 - ВИДЕО

Последние новости

В Мешхеде проходит церемония погребения Али Хаменеи

Сегодня, 16:35

Стала известна дата проведения очередных Дней поэзии Вагифа

Сегодня, 16:33

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Грузией о поставках и транзите электроэнергии

Сегодня, 16:30

В Иране заявили о гибели трех человек в результате атак США по городу Сирик

Сегодня, 16:05

Арзу Нагиев: «Родители, учителя и общество должны вместе контролировать цифровую безопасность детей»

Сегодня, 16:00

ЕС обсудит реализацию Черноморской стратегии с акцентом на Южный Кавказ

Сегодня, 15:55

Махмуд Аббас назначил дату парламентских выборов в Палестине

Сегодня, 15:52

Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

Сегодня, 15:46

В Азербайджане за первое полугодие 2026 года уровень преступности снизился на 8,6%

Сегодня, 15:40

Пашинян убеждает Тегеран: TRIPP отвечает и интересам Ирана

Сегодня, 15:37

Инцидент на саммите НАТО: ответ Турции Афинам и возможный триггер - ВИДЕО

Сегодня, 15:25

Бакинский аэропорт и AZANS продемонстрировали устойчивый рост в первом полугодии 2026 года

Сегодня, 15:00

Выявлены опасные красители в соках популярных азербайджанских производителей - ФОТО

Сегодня, 14:55

Названа дата начала тестовых экзаменов для будущих учителей

Сегодня, 14:50

Бывший глава муниципалитета города Хырдалан обвиняется в присвоении 600 тысяч манатов

Сегодня, 14:45

Во Франции признали неготовность страны к новым климатическим реалиям

Сегодня, 14:40

Fars: США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

Сегодня, 14:35

Погода на пятницу: В Баку ожидается до 35 градусов тепла 

Сегодня, 14:28

Мошенники выманили 95 млн рублей и золотые слитки у пенсионера из Петербурга

Сегодня, 14:18

«Пусть лучше позвонят самому Ктричу»: Пашинян ответил на розыгрыш Вована и Лексуса

Сегодня, 14:12
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетяхСегодня, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00