Число качественных ИИ-сервисов на азербайджанском языке остается ограниченным

Количество качественных сервисов искусственного интеллекта на азербайджанском языке остается ограниченным.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель временной комиссии Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов, выступая на общественных слушаниях на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованных комиссией.

Было отмечено, что создание мощных моделей на азербайджанском языке будет способствовать укреплению культурного и языкового суверенитета страны.

При этом стратегия развития искусственного интеллекта предусматривает четыре ключевых направления: совершенствование системы управления в сфере ИИ, развитие управления данными и цифровой инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала, а также повышение уровня общественной осведомленности. В стратегии также четко подчеркивается, что одной из приоритетных задач государства является информирование общества не только о возможностях искусственного интеллекта, но и о связанных с ним рисках, а также обеспечение соблюдения этических принципов в этой сфере.

В этих целях создана Академия искусственного интеллекта, которая посредством образовательных программ, соответствующих международным стандартам, ставит перед собой задачу подготовить 500 инженеров и сформировать сообщество из 3 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта.

«Говоря о развитии этой сферы, можно отметить, что стратегия Азербайджана в области искусственного интеллекта представляет собой сбалансированную модель: она обеспечивает суверенитет страны в ключевых направлениях и одновременно позволяет использовать преимущества международного сотрудничества в других сферах» - отмечает Р.Намазов.

Айшен Салехли