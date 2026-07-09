Арзу Нагиев: «Родители, учителя и общество должны вместе контролировать цифровую безопасность детей»

Вопросам кибербезопасности необходимо уделять больше внимания, при этом контроль за этим процессом должны осуществлять само общество, школьные учителя и родители.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса Арзу Нагиев в ходе общественных слушаний на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованных временной комиссией Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

Было отмечено, что школьники должны учиться не только пользоваться компьютером, но и проверять достоверность информации, защищать свои персональные данные, соблюдать этические нормы поведения в социальных сетях и распознавать интернет-угрозы.

«Платформы социальных сетей должны в обязательном порядке обеспечить более оперативное выявление вредоносного контента с использованием искусственного интеллекта, а также совершенствовать механизмы защиты детей. Технологии стремительно развиваются, однако есть неизменная ценность: безопасность детей - нашего будущего и генофонда нации - всегда должна оставаться одним из главных приоритетов общества. Цифровое развитие должно служить благополучию человека, а искусственный интеллект - развиваться в соответствии с этическими принципами и, прежде всего, с учетом интересов детей. Именно сегодняшние дети будут формировать наше будущее. Поэтому каждый из нас должен ответственно выполнять свою роль в создании для них безопасной, здоровой и ответственной цифровой среды. Если мы сумеем направить развитие технологий в правильное русло, искусственный интеллект и цифровое развитие будут способствовать созданию для будущих поколений более безопасного, здорового и инновационного мира» - отмечает А.Нагиев.

Айшен Салехли