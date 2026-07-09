Полученный фон дер Ляйен от Эрдогана револьвер сдадут в музей

Еврокомиссия подтвердила получение ее главой Урсулой фон дер Ляйен на саммите НАТО в Анкаре в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана револьвера с шестью боевыми патронами, оружие планируют передать в музей.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Он пояснил, что подарок Эрдогана охолостят - у револьвера спилят боек, просверлят ствол и "передадут в музей". "Огнестрельное оружие будет безопасно перевезено и отправлено на хранение, - отметил Джилл. - Я могу сказать вам, что председатель Еврокомиссии поблагодарила президента Эрдогана за этот подарок. После того, как его охолостят, председатель фон дер Ляйен намерена передать его в музей".

Ранее европейское издание Politico сообщило, что Эрдоган вручил всем гостям саммита НАТО подарочные револьверы с гравировкой и шестью боевыми патронами в дорогом подарочном кейсе.

Источник: ТАСС