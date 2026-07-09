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Общество

В приложении MyGov начал работу цифровой помощник на базе ИИ

First News Media16:43 - Сегодня
В приложении MyGov начал работу цифровой помощник на базе ИИ

В приложении MyGov уже работает цифровой помощник на базе искусственного интеллекта. 

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рашад Гасанов в ходе общественных слушаний на тему «Цифровое развитие, искусственный интеллект и защита детей от вредного воздействия социальных сетей», организованных временной комиссией Милли Меджлиса по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам.

«Граждане могут в текстовом формате направлять в MyGov вопросы, связанные с государственными услугами, и получать ответы. Разумеется, работа по совершенствованию системы продолжается» - отметил Р.Гасанов, подчеркнув, что одной из ключевых задач на ближайшие месяцы является внедрение в MyGov голосовых технологий - функций преобразования речи в текст и текста в речь. 

По словам Рашада Гасанова, это означает, что граждане смогут не только вводить запросы в текстовом виде, но и задавать вопросы или излагать свои обращения с помощью голоса, получая от MyGov также голосовые ответы: «Всеми этими процессами будет управлять искусственный интеллект. Все это является частью работы, проводимой Советом в рамках развития искусственного интеллекта».

Айшен Салехли

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