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Общество

Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих

First News Media23:21 - 09 / 07 / 2026
Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам военнослужащих с призывом соблюдать меры информационной безопасности.

В ведомстве напомнили о необходимости проявлять особую осторожность во время телефонных разговоров с военнослужащими.

В Минобороны подчеркнули, что сведения, связанные с прохождением военной службы, личным составом, местами дислокации подразделений и другой служебной информацией, не должны обсуждаться и передаваться по телефону.

Кроме того, граждан призвали доверять только официальным источникам информации и соблюдать правила информационной безопасности.

 

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