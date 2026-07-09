Минобороны обратилось к родственникам военнослужащих

Министерство обороны Азербайджана обратилось к родственникам военнослужащих с призывом соблюдать меры информационной безопасности.

В ведомстве напомнили о необходимости проявлять особую осторожность во время телефонных разговоров с военнослужащими.

В Минобороны подчеркнули, что сведения, связанные с прохождением военной службы, личным составом, местами дислокации подразделений и другой служебной информацией, не должны обсуждаться и передаваться по телефону.

Кроме того, граждан призвали доверять только официальным источникам информации и соблюдать правила информационной безопасности.