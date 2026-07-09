На участке Бакинской кольцевой дороги временно перекроют движение

На 5-м километре Бакинской кольцевой автодороги в направлении посёлка Локбатан временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.

Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, проезд будет полностью закрыт в два этапа:

с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля;

с 22:00 11 июля до 07:00 12 июля.

Водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к временным ограничениям.