На участке Бакинской кольцевой дороги временно перекроют движение
На 5-м километре Бакинской кольцевой автодороги в направлении посёлка Локбатан временно ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.
Как сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, проезд будет полностью закрыт в два этапа:
- с 22:00 10 июля до 07:00 11 июля;
- с 22:00 11 июля до 07:00 12 июля.
Водителей призвали заранее планировать маршрут, пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
271