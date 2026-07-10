 В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

First News Media08:30 - Сегодня
В ряде районов Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в поселке Зиря, Ясамальском районе и поселке Биляджари в Баку будут введены ограничения в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили 1news.az в ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что сегодня 10-го июля на территории Управления по энергоснабжению и сбыту (УЭСС) Зиря в трансформаторном пункте (ТП) будут проведены работы по благоустройству. В связи с этим с 09:00 до 12:00 будет ограничена подача электроэнергии на части улиц Сеида Азима Ширвани, Агамалыоглу, Надира Гусейнова, а также в части нового жилого массива поселка Зиря.

В этот же день в связи с ремонтными работами в трансформаторном пункте на территории Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (РУЭСС) плановое отключение электроэнергии с 10:00 до 13:00 затронет отдельные участки улиц Абдуллы Шаига, Али бека Гусейнзаде, Балабабы Меджидова, Набат Ашурбейовой и Мирзы Фатали Ахундова.

Кроме того, в это же время в связи с проведением ремонтно-профилактических работ в трансформаторном пункте на территории Низаминского РУЭСС без электроснабжения останутся улицы Джамшида Нахчыванского и Бахруза Нуриева.

В поселке Амирджан, входящем в зону обслуживания Сураханского РУЭСС, во время ремонта трансформаторного пункта также будет приостановлена подача электроэнергии на улицах Эльхана Гасанова, Шафаг и Нефтчи.

На территории УЭСС Биляджари на подстанции "ЭТК-4" напряжением 110/35/6 кВ во втором распределительном устройстве (РУ) будут проводиться работы по реконструкции и ремонтно-профилактическому обслуживанию. В связи с этим с 10:00 до 13:00 будет прекращена подача электроэнергии в селе Бинагади и расположенных рядом новых жилых массивах, на улицах Мамедогуллары, Худадат бека Мелик-Асланова, 10 Мая в поселке Биляджари, а также на части территории, известной как дорога ДСК.

Поделиться:
509

Актуально

Экономика

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Политика

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Политика

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Политика

Азербайджан и Турция углубляют сотрудничество в сфере БПЛА и радиоэлектронной ...

Общество

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

В Баку мужчина застрелил бывшую жену на улице - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Экспертиза поставила точку в спорах: погибший в аварии с Arzum9999 водитель был абсолютно трезв

В Баку запустят новые бесплатные автобусы - ВИДЕО

Мать мальчика с РАС, пострадавшего при нападении в лифте, объяснила, почему он оказался один - ВИДЕО

Последние новости

В Азербайджане ужесточили регулирование беспилотников

Сегодня, 12:35

Сельчук Байрактар посетил Bayraktar Technologies в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 12:25

Во сколько обойдутся регистрация, техосмотр и права на мопед в Азербайджане?

Сегодня, 12:21

Через Азербайджан в Армению направят очередную партию грузов из России

Сегодня, 12:15

Как в Азербайджане проверяют частные клиники? - Разъясняет Минздрав

Сегодня, 12:12

В Баку из объекта похитили деньги и дорогой ноутбук

Сегодня, 12:09

В Азербайджане ужесточается уголовная ответственность за проведение онлайн-азартных игр

Сегодня, 11:59

В Азербайджане создается правовая база для автономных транспортных средств

Сегодня, 11:57

В Гарадагском районе строят три новых автомобильных моста - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Азербайджан ратифицировал договор с Украиной о правовой помощи

Сегодня, 11:53

Нетаньяху выразил Трампу обеспокоенность высказываниями Эрдогана

Сегодня, 11:52

В Баку отметили День сотрудников дипломатической службы - ФОТО

Сегодня, 11:49

В Турции нанесен мощный удар по сети нелегальных ставок с оборотом более $1,6 млн

Сегодня, 11:43

В Баку водитель автобуса «обиделся» на пассажиров, заблокировал их в салоне и ушел курить - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

McDonald’s Azərbaycan организовал летний отдых для детей из семей шехидов и ветеранов - ФОТО

Сегодня, 11:36

В Шувеляне продолжаются поиски утонувшей в море 19-летней девушки - ВИДЕО

Сегодня, 11:30

Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Сегодня, 11:18

НПЗ в Саратове прекратил работу из-за атак БПЛА

Сегодня, 11:15

Sabah Development: Шаг в будущее - Как Sabah формирует завтрашний день? - ФОТО

Сегодня, 11:12

В Исмайыллы автомобиль насмерть сбил медведя

Сегодня, 11:07
Все новости
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az
1news TV

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00