Трагедия в Испании: число жертв лесного пожара возросло до 12

По меньшей мере 12 человек стали жертвами лесного пожара в испанской провинции Альмерия.

Об этом сообщает телерадиокомпания RTVE.

Тела обнаружили в поселке в муниципалитете Бедар, некоторые из них нашли внутри охваченных пламенем автомобилей. Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Андалусии Антонио Санс назвал пожар самым разрушительным в регионе на сегодняшний день. Уровень опасности пожара был повышен до второго.

По данным телеканала, для тушения огня привлекли около 150 человек, около тысячи жителей эвакуированы. Уточняется, что служба 112 обработала более 150 звонков от очевидцев, которые сообщили, что причиной возгорания стала упавшая линия электропередачи.