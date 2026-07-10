Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронили в Мешхеде

Церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде.

Его тело захоронили в мавзолее Имама Резы, месте, где два года назад в последний путь провожали погибшего при крушении вертолета президента исламской республики Эбрахима Раиси.

В последний момент из-за количества желающих проститься с Хаменеи организаторам траурной процессии пришлось изменить маршрут до мавзолея. Похоронный кортеж с телом лидера не смог проехать до мавзолея, и пришлось прибегнуть к помощи вертолета.

На территории усыпальницы над Хаменеи и членами его семьи, которые погибли вместе с ним, был прочитан намаз в присутствии сотен тысяч паломников. Затем прошла официальная церемония погребения в узком кругу, куда уже не допустили журналистов.

Источник: ТАСС