Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 811.

Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики Хорхе Родригес.

Он проинформировал, что ранения получили 16 740 человек, 17 907 - лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций были спасены 6 462 человек, 27 398 человек прошли лечение в больницах и медицинских учреждениях. Помощь оказана 86 794 семьям, пострадавшим передано 9 603 тонны продуктов питания.